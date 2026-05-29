El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, afirmó que los partidos que competirán en la segunda vuelta presidencial cuentan con información completa sobre las mesas de sufragio de la serie 900 000. Además, señaló que el organismo electoral brindará las facilidades necesarias para que los personeros puedan acudir a esos puntos de votación y supervisar el desarrollo de la jornada electoral.

Las declaraciones se producen luego de que estas mesas fueran objeto de cuestionamientos durante el conteo de votos de la primera vuelta. En aquel momento, el partido Renovación Popular sostuvo, sin presentar pruebas, que la existencia de dichas mesas había sido ocultada y que las actas provenientes de ellas habrían sido manipuladas para favorecer al candidato Roberto Sánchez.





Garantiza acceso a información y supervisión

Burneo explicó que las mesas de la serie 900 000 se encuentran plenamente registradas dentro del sistema electoral. Asimismo, indicó que tanto los organismos de control como las organizaciones políticas tienen conocimiento de su ubicación y funcionamiento.

Al referirse al despliegue realizado durante los comicios anteriores, recordó que el JNE tuvo presencia en estas zonas a través de sus fiscalizadores.

“En la anterior jornada, hemos desplegado fiscalizadores en casi todas las mesas, hemos estado presentes a nivel nacional. Y hemos estado también en estas mesas denominadas 900 000, son mesas en centros poblados. Son 4700 mesas de sufragio en 1913 centros poblados, con 1937 locales de votación”, precisó.

El titular del JNE también remarcó que estos puntos de votación forman parte de los procesos electorales desde hace varios años. Por ello, descartó que se trate de mesas desconocidas para las agrupaciones políticas o para las autoridades encargadas de supervisar los comicios.

“Las organizaciones políticas tienen totalmente la información de que esas mesas existen, de que existen desde hace mucho tiempo. Tienen un padrón electoral, no es que cualquier persona puede ir a votar, de pronto a alguien se le ocurre ir a un centro poblado y ejercer su voto ahí, no funciona así. Tienen un padrón electoral, están totalmente acreditadas y el sistema electoral está presente. No solamente el sistema electoral, sino las autoridades policiales y el Ejército que presta seguridad”, indicó.





Facilidades para los personeros

De cara al balotaje del próximo 7 de junio, Burneo informó que el JNE volverá a desplegar personal de fiscalización en estas mesas. Del mismo modo, indicó que los partidos tendrán la posibilidad de enviar representantes para observar el desarrollo de la votación y el escrutinio. Según explicó, la institución ya compartió la información necesaria con las organizaciones políticas para facilitar su presencia en estos lugares.

“Nosotros vamos a tener fiscalizadores en cada uno de esos espacios. También se les ha compartido esta información a estas organizaciones políticas para que también se les presenten las facilidades para que estén presentes en estos centros de votación, en estas mesas 900”, aseguró.

Asimismo, manifestó que espera que las agrupaciones políticas hagan uso de esa facultad durante la segunda vuelta. Bajo esa premisa, indicó que

“También las organizaciones políticas van a hacer el esfuerzo de enviar, entiendo yo, personeros a cada una de estas mesas. Es una potestad, una facilidad que tienen las organizaciones políticas. Es por eso que nos hemos preocupado mucho de facilitarles todas las herramientas para que ellos puedan hacer un despliegue enorme que van a realizar con personeros en cada mesa de sufragio”, resaltó.

Burneo también expresó preocupación por los bloqueos de carreteras registrados en algunas regiones, debido a la huelga de agricultores arroceros. Esta situación podría afectar el traslado del material electoral hacia distintos puntos del país. En ese contexto, informó que se solicitó apoyo al Ejecutivo para garantizar la seguridad del operativo y precisó que la distribución continuará hasta el 1 de junio con el objetivo de llegar a todos los locales de votación habilitados para la segunda vuelta presidencial.