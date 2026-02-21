Con gran acogida se llevó a cabo la convocatoria laboral de la empresa Tambo, que reunió a más de 50 personas interesadas en acceder a puestos de trabajo formal en la región de Ica.

La iniciativa, realizada en articulación con la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) y el Centro de Empleo, tuvo como objetivo identificar talento local y ofrecer oportunidades de empleo a la población.

Oferta laboral

Durante la jornada, los postulantes participaron en un riguroso proceso de evaluación que incluyó diferentes etapas. Entre ellas, destacaron la dinámica denominada “dibujo del niño bajo la lluvia” y la entrevista personal, herramientas que permitieron a los evaluadores medir las competencias, habilidades y perfiles de los aspirantes para los distintos puestos ofertados por la empresa.

La empresa Tambo reconoció y agradeció la labor conjunta de la DRTPE y del Centro de Empleo, resaltando la excelente organización del evento y la amplia participación lograda, que permitió identificar candidatos calificados y fortalecer la conexión entre la empresa y la comunidad.

Debido al éxito alcanzado, las autoridades anunciaron que se espera replicar esta convocatoria laboral en las provincias de Pisco y Chincha.

