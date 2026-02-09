a través del Centro de Empleo, realizó una convocatoria laboral en coordinación con las empresas PowerChina y Sinohydro, con el objetivo de promovery facilitar la inserción laboral de la población de la región Ica.

Empleo estable

Durante la jornada se ofertaron 25 plazas para operarios montajistas, 20 para oficiales montajistas y 48 para peones, logrando la participación de más de 50 personas, quienes mostraron un alto interés por integrarse a proyectos de inversión de gran envergadura.

Esta actividad se enmarca dentro de los esfuerzos de la Dirección Regional de Trabajo de Ica, para articular la cooperación entre el sector público y privado, generando oportunidades de empleo y contribuyendo al desarrollo económico regional.

Las empresas participantes indicaron que la convocatoria forma parte de su estrategia para fortalecer su fuerza laboral con personal calificado y comprometido, mientras que los organizadores destacaron la importancia de facilitar acceso a empleos formales y estables, en beneficio de los ciudadanos.

