La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, a través del Centro de Empleo, realizó una convocatoria laboral en coordinación con las empresas PowerChina y Sinohydro, con el objetivo de promover el acceso al empleo formal y facilitar la inserción laboral de la población de la región Ica.

Empleo estable

Durante la jornada se ofertaron 25 plazas para operarios montajistas, 20 para oficiales montajistas y 48 para peones, logrando la participación de más de 50 personas, quienes mostraron un alto interés por integrarse a proyectos de inversión de gran envergadura.

Esta actividad se enmarca dentro de los esfuerzos de la Dirección Regional de Trabajo de Ica, para articular la cooperación entre el sector público y privado, generando oportunidades de empleo y contribuyendo al desarrollo económico regional.

Las empresas participantes indicaron que la convocatoria forma parte de su estrategia para fortalecer su fuerza laboral con personal calificado y comprometido, mientras que los organizadores destacaron la importancia de facilitar acceso a empleos formales y estables, en beneficio de los ciudadanos.

