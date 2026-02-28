Jóvenes, con o sin experiencia, adultos, personas con discapacidad y adultos mayores- acudieron a la Ferial Laboral que organizó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) junto a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica, en la que 39 empresas ofrecieron cerca de dos mil puestos de trabajo.

El ministro Óscar Fernández Cáceres, destacó la alianza entre la empresa privada con el sector a su cargo, con el propósito de promover el empleo formal a fin de que los trabajadores cuenten con todos los beneficios que le otorga la ley.

Oportunidad laboral

“Además, a través del Centro de Empleo de Ica, entrevistamos a los postulantes, les damos todas las facilidades para obtener los documentos que requieren, como el Certificado Único Laboral (CUL) que se entrega gratis, se les orienta para que elaboren un currículum vitae potente, se les prepara para que afronten una entrevista de trabajo. Además, si necesitan capacitación desde el Ministerio los capacitamos para que consigan un puesto de trabajo formal”, detalló el ministro Óscar Fernández

Al local donde se realizó la feria -el Centro de Empleo de Ica, ubicado en la calle Huánuco 145- llegó Gery para tratar de conseguir un puesto como enfermera técnica.

“Me enteré por las redes sociales y vine. Me parece bien que el MTPE y el Gobierno Regional de Ica organicen este tipo de actividades, porque fomentan que las personas que no tienen trabajo encuentren un puesto formal”, afirmó.

Por su parte, Mariseli se enteró de esta actividad por intermedio de una amiga y acudió porque desea un puesto de atención al cliente. Tras visitar dos tiendas, señaló que la parece muy interesante que el Ministerio de Trabajo brinde esta oportunidad de poner a los jóvenes en contacto con las empresas que requieren personal.

Ángelo, por su parte, tiene una discapacidad motora que le hace movilizarse en una silla de ruedas, pero eso no le amilanó para acudir a la feria con la esperanza de hallar una vacante a fin con su perfil: atención al cliente.

“Sé que para personas de mi condición es difícil encontrar trabajo, pero acá están varias empresas que espero me den la oportunidad de laborar. A quienes como yo buscan trabajo, les digo que no se den por derrotados, que siempre hay posibilidades”, apuntó.

Cabe señalar que, el Centro de Empleo de Ica brinda los servicios de Bolsa de Trabajo, Certificado Único Laboral (CUL), acercamiento Empresarial, asesoría para la Búsqueda de Empleo, orientación vocacional e información ocupacional (SOVIO), herramientas digitales como la plataforma Mi Carrera y CAPACITA-T, así como el programa de empleo temporal Llamkasun Perú.

