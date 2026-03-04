Una gran concentración de camiones cisternas se registra en los estacionamientos de la planta distribuidora de gas ubicada en Playa Lobería, en el distrito de Paracas, en la provincia de Pisco. Decenas de unidades de carga pesada permanecen dentro del recinto a la espera de abastecerse, generando una imagen inusual por la cantidad de vehículos alineados en los espacios habilitados.

Restricción en venta

El flujo constante de cisternas se ha intensificado en los últimos días debido a la restricción temporal en la venta del combustible que podría extenderse hasta 14 días, según Decreto Supremo, medida adoptada tras la deflagración ocurrida en un ducto en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco. Esta situación ha provocado una mayor demanda en los centros de distribución, concentrando a las unidades en la planta de fraccionamiento operada por Pluspetrol.

Según se pudo observar, la empresa ha implementado amplias zonas internas para el estacionamiento ordenado de los vehículos, lo que permite evitar que ocupen en gran número la vía pública. Esta disposición contribuye a mantener el tránsito relativamente fluido en los alrededores y a reducir el riesgo de accidentes en una zona por donde circulan constantemente vehículos particulares y transporte interprovincial.

No obstante, pese a las medidas adoptadas, aún se aprecia la presencia de algunos tráileres estacionados a un costado de la carretera, lo que podría representar un peligro, especialmente en horas de mayor circulación. Conductores que transitan por el sector han solicitado mayor control y señalización preventiva para evitar incidentes.

Mientras tanto, en Pisco, el único grifo de la empresa Primax que expende Gas Natural Vehicular (GNV), ubicado en el ingreso a la avenida Fermín Tangüis, continúa abasteciendo con normalidad. Autos particulares, mototaxis y camiones de menor tonelaje realizan sus recargas sin mayores contratiempos, aunque la atención se mantiene bajo la advertencia de que será hasta agotar el stock disponible.

Transportistas y ciudadanos permanecen atentos a la evolución de la situación, en espera de que la cadena de abastecimiento se estabilice en los próximos días y disminuya la concentración de unidades pesadas en la planta distribuidora.

