Cambiar de celular no consiste únicamente en encender el nuevo equipo. Fotografías, contactos, conversaciones, documentos, aplicaciones y archivos de trabajo forman parte de la información acumulada en el smartphone y requieren una transferencia adecuada.

Antes de abandonar el dispositivo anterior, Gustavo Varela, especialista de entrenamiento de vivo Smartphone, recomienda revisar los datos almacenados, comprobar que los archivos importantes hayan sido transferidos y verificar el acceso a las principales aplicaciones.

1. Revisar y conservar la información importante

El primer paso es identificar qué contenidos realmente deben trasladarse. Fotografías repetidas, capturas de pantalla, archivos descargados y aplicaciones que ya no se utilizan pueden eliminarse antes de iniciar la transferencia.

Esta revisión también permite localizar documentos, imágenes y archivos de trabajo que deben conservarse y comprobar posteriormente que llegaron correctamente al nuevo dispositivo.

2. Transferir los archivos al nuevo celular

Las herramientas de transferencia permiten trasladar fotografías, videos, contactos y otros contenidos entre dispositivos. Una de ellas es EasyShare, disponible en equipos como el vivo V70 FE.

Antes de eliminar cualquier dato del antiguo smartphone, es recomendable abrir y revisar los archivos más importantes en el nuevo dispositivo para confirmar que la transferencia se completó correctamente.

3. Configurar aplicaciones y dispositivos vinculados

El cambio también puede afectar servicios que utilizan el número telefónico o el propio dispositivo para validar la identidad del usuario. Aplicaciones bancarias, mensajería, correo electrónico y sistemas de autenticación pueden requerir una nueva configuración.

También conviene comprobar la conexión de accesorios como relojes inteligentes y audífonos para evitar interrupciones una vez que se deje de utilizar el equipo anterior.

4. Hacer una última copia de seguridad

Antes de vender, regalar o restablecer el antiguo celular, se recomienda realizar una última copia de seguridad y confirmar que fotografías, documentos, contactos y demás contenidos relevantes estén disponibles en el nuevo equipo.

Solo después de esta comprobación corresponde cerrar las sesiones de las cuentas, retirar la tarjeta SIM y restablecer el smartphone a su configuración de fábrica. Si el dispositivo ya no será utilizado, puede entregarse en un punto autorizado para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).