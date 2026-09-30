Una nueva campaña de malware detectada en América Latina utiliza películas populares como señuelo para infectar computadoras y, potencialmente, permitir que ciberdelincuentes obtengan acceso remoto a los equipos de las víctimas.

De acuerdo con investigadores del Equipo Global de Investigación y Análisis (GReAT) de Kaspersky, los archivos maliciosos circulan principalmente a través de sitios de descarga no oficiales y aparentan contener películas que los usuarios buscan en Internet.

El engaño consiste en presentar un archivo con el título de una producción cinematográfica conocida. Sin embargo, en lugar de tratarse de un video, puede terminar con la extensión “.EXE”, utilizada por Windows para ejecutar programas.

Cuando la víctima abre el supuesto contenido audiovisual, en realidad puede estar ejecutando el malware en su computadora.

¿Cómo funcionan las falsas películas?

Los archivos han sido encontrados principalmente en páginas que ofrecen descargas mediante torrent. Aunque esta tecnología también puede utilizarse legítimamente, algunos sitios distribuyen películas, videojuegos, series y programas sin mecanismos que garanticen la seguridad de los archivos.

Los atacantes aprovechan esta situación para colocar nombres de producciones conocidas en archivos ejecutables maliciosos.

Entre los títulos utilizados como señuelo se encuentra La Odisea (The Odyssey), además de otras producciones cinematográficas.

La campaña ha registrado víctimas en América Latina y otras regiones, incluyendo Rusia, Turquía, Japón, Kenia, Uganda y países europeos como España, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Detectan un caso en Colombia

Los investigadores identificaron en agosto una infección en Colombia que permite conocer el funcionamiento de esta modalidad.

En ese caso, un usuario descargó un archivo que supuestamente contenía la película El final de la Calle Oak (2026). Sin embargo, se trataba de un programa malicioso.

Los especialistas advierten que la amenaza no está limitada a un determinado país, debido a que los mismos archivos y sitios pueden ser utilizados por personas de diferentes mercados latinoamericanos.

¿Qué puede hacer el malware en tu computadora?

Una vez ejecutado, el programa despliega diversos componentes destinados a permanecer instalado, evitar su detección y conseguir mayores permisos dentro del sistema.

Entre sus capacidades se encuentran permanecer activo después de reiniciar la computadora, intentar conseguir privilegios de administrador y proporcionar a los atacantes acceso remoto al dispositivo comprometido.

Esto podría poner en riesgo información almacenada en el equipo, como credenciales de acceso, documentos, correos electrónicos y otros recursos.

El peligro aumenta cuando la misma computadora se utiliza para trabajar, ya que una descarga personal podría terminar exponiendo cuentas corporativas, archivos empresariales o accesos a servicios en la nube.

Malware utiliza la blockchain de Solana

Los investigadores también identificaron una característica que busca dificultar el bloqueo de la operación.

El malware utiliza la blockchain de Solana para localizar la infraestructura desde la cual recibe instrucciones. De esta manera, los atacantes reducen su dependencia de una única dirección o servidor que pueda ser bloqueado.

“Este tipo de campañas funciona porque el atacante se aprovecha de una acción que para muchas personas parece completamente cotidiana: buscar una película en Internet”, explicó Lisandro Ubiedo, analista senior de seguridad de GReAT.

¿Cómo evitar ser víctima?

Los especialistas recomiendan descargar películas, videojuegos y otros contenidos únicamente desde plataformas oficiales o sitios confiables. También aconsejan comprobar la extensión de los archivos antes de abrirlos y desconfiar especialmente si una supuesta película termina en .EXE.

Además, no se debe desactivar el antivirus para realizar una descarga o ejecutar un archivo. Si una página solicita hacerlo, debe considerarse una señal de alerta.

En computadoras utilizadas para trabajar, las empresas también pueden establecer restricciones para la instalación de programas y las descargas personales, con el objetivo de reducir el riesgo de comprometer información corporativa.