YouTube anunció un conjunto de nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial (IA) que modificarán la manera en que los usuarios descubren contenido y los creadores producen, administran y monetizan sus videos.

Las novedades fueron presentadas durante Made on YouTube, el evento anual de la plataforma. Según la compañía, actualmente se suben más de 20 millones de videos cada día, un volumen ante el cual busca ofrecer nuevas herramientas para facilitar desde la creación hasta la construcción de comunidades.

YouTube permitirá crear recomendaciones mediante prompts

Una de las novedades apunta directamente a la experiencia de los espectadores. YouTube desarrolla una función que permitirá generar feeds personalizados mediante instrucciones o prompts conversacionales.

Por ejemplo, un usuario podrá solicitar “podcasts interesantes para mi trayecto diario de 30 minutos” o contenido de relajación con documentales largos. Estos feeds podrán guardarse en la pantalla de inicio y se actualizarán con nuevas recomendaciones.

La plataforma también anunció la expansión de Ask YouTube para recomendaciones de productos y nuevas opciones para explorar artistas y descubrir podcasts.

Para quienes consumen historias a través de videos cortos, Shorts Series permitirá organizar contenidos en temporadas y episodios, una función orientada especialmente a microdramas y series publicadas en este formato.

IA para editar Shorts y crear miniaturas

Las novedades también alcanzan directamente a los creadores. Una herramienta de edición conversacional estará disponible en Shorts y en la aplicación YouTube Create.

Esta función podrá generar borradores a partir de indicaciones, sugerir cambios en el orden de las secuencias para modificar el ritmo y eliminar pausas automáticamente. Los creadores conservarán la posibilidad de realizar modificaciones manuales.

YouTube Studio, por su parte, incorporará orientación personalizada sobre borradores, creación de miniaturas y pruebas A/B con hasta tres ediciones de un video, de acuerdo con el anuncio.

YouTube refuerza la protección del rostro y la voz

Entre las herramientas de seguridad anunciadas figura Likeness detection, que llegará a dispositivos móviles.

La tecnología busca ayudar a los creadores a detectar usos de su rostro, voz y marca personal. YouTube indicó que combinará la detección facial con la de voz hablada para aumentar la precisión de las coincidencias.

Doblaje automático en vivo y nuevas funciones para fans

La segunda página del documento de Made on YouTube detalla varias novedades para las transmisiones y comunidades. Una de ellas es el doblaje automático en tiempo real, desarrollado para facilitar que los creadores lleguen a audiencias de diferentes países e idiomas.

También se anunciaron los Showdowns en vivo, que permitirán combinar las transmisiones de dos creadores para realizar competencias amistosas.

A ello se suma la expansión de Watch With a videos de larga duración, espacios exclusivos para miembros y herramientas de moderación de comentarios mediante inteligencia artificial.

YouTube amplía las opciones para ganar dinero

La plataforma también prepara cambios dirigidos al negocio de los creadores. YouTube Creator Partnerships buscará facilitar que las marcas encuentren creadores para posibles colaboraciones.

A través de Ask Studio, estos podrán preparar respuestas personalizadas a propuestas, desarrollar materiales de presentación y agilizar la gestión de potenciales acuerdos comerciales.

Asimismo, el programa de afiliados de YouTube Shopping se expandirá a 35 países hacia finales de 2026, según el anuncio. La plataforma también incorporará soporte para Amazon en mercados internacionales y permitirá adaptar automáticamente las ofertas mostradas según la ubicación del espectador.

YouTube precisó que la disponibilidad de las distintas herramientas anunciadas deberá consultarse individualmente, por lo que no todas necesariamente estarán disponibles al mismo tiempo o en todos los mercados.