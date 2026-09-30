A nivel de investigación e innovación tecnológica, el país aún está lejos de lo esperado. Actualmente, Perú ocupa el puesto 80 en el Índice Global de Innovación. Diversos factores explican esta ubicación; sin embargo, el presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), Sixto Sánchez Calderón, precisó que la meta es escalar 20 posiciones.

“Uno de los principales parámetros que tenemos bajos es la interacción entre la empresa y las universidades; esto ha logrado ser mejorado en países desarrollados, donde la empresa y la universidad trabajan conjuntamente para mejorar los proyectos”, señaló el funcionario durante la inauguración de la cuarta edición de Vinculatech Empresarial, realizada por primera vez de manera descentralizada en Arequipa, en la Universidad Católica San Pablo.

Sánchez destacó que el impulso a la innovación tecnológica debe comenzar desde la niñez. A nivel nacional, alrededor de 13 mil colegios cuentan con clubes de ciencia. “Inclusive los clubes existen en las comunidades indígenas. La idea es que desde niños los chicos comiencen a producir innovación y lo están haciendo, inclusive a nivel de robótica, de aparatos tecnológicos pequeños”, sostuvo.

Las universidades también cumplen un rol clave mediante los semilleros de investigación. Actualmente, 75 universidades, públicas y privadas, cuentan con uno.

El presidente de Concytec añadió que el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (Renacyt) tiene más de 13 mil científicos registrados en Perú, de los cuales cerca de mil 500 se encuentran en Arequipa. Esta región ocupa el segundo lugar a nivel nacional en producción científica y registro de patentes.

Respecto a los proyectos de parques tecnológicos, cuya competencia corresponde a Concytec, Sánchez informó que existen al menos 22 iniciativas para la construcción de estas infraestructuras. No obstante, hasta ahora solo se ha concretado el Parque de Tecnología e Innovación para el Agro en la Universidad Agraria de La Molina. En Arequipa, se manejan dos propuestas: una de la Universidad Nacional de San Agustín y otra del Gobierno Regional de Arequipa.