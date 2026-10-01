Amanda Portales, reconocida intérprete de música andina conocida como “La Novia del Perú”, regresará al Gran Teatro Nacional los días jueves 12 y viernes 13 de noviembre con “Arte Puro II”, espectáculo que reunirá arpa, orquesta típica, danzas y artistas invitados.

Las dos funciones comenzarán a las 8:00 p.m. y plantearán un recorrido por las canciones que han marcado sus seis décadas de trayectoria, además de presentar nuevas composiciones y versiones preparadas especialmente para estos conciertos.

Amanda Portales reunirá distintas generaciones de música peruana

Entre los invitados estarán Jhonny Campos, “El poeta del arpa”; Javier y Jasa Sauñe; Karla Sofía, “La voz dulce de Ayacucho”; y Facundo Sanz Barcelli, quienes compartirán distintos momentos del espectáculo con Portales.

La cantante explicó que la selección busca reconocer a intérpretes de diferentes generaciones que mantienen vigentes distintas expresiones de la música tradicional peruana.

“Me emociona compartir el escenario con artistas de distintas generaciones y que el público pueda conocer y valorar el trabajo que cada uno de ellos viene realizando”, señaló Portales.

También participarán Javier y Jasa Sauñe, integrantes de una familia vinculada a la música tradicional. Javier es hijo del recordado Orlando Sauñe, primera voz de Estudiantina Perú, mientras que Jasa representa una nueva generación de esta tradición familiar.

Arpa, orquesta típica y danzas en el Gran Teatro Nacional

Amanda Portales estará acompañada por su marco musical Selección Fiesta Andina y la orquesta típica Amigos del Mantaro, agrupación dedicada a la preservación y difusión de la música del valle del Mantaro.

La puesta en escena incorporará además al elenco de danzas Hawkayari Perú, junto con coros, coreografías y un despliegue especial de iluminación y sonido.

“Arte Puro II” llega después de las actividades realizadas para conmemorar los 60 años de trayectoria artística de Portales y busca mostrar también la etapa actual de su carrera.

“Que viva el amor”, entre los nuevos temas

Además de interpretar parte de su repertorio conocido, la cantante estrenará nuevas canciones. Una de ellas será “Que viva el amor”, composición del fallecido autor Juan Arana, quien, según la producción, entregó personalmente el tema a Portales.

“Quiero que el público vuelva a encontrarse con las canciones que ha hecho suyas a lo largo de mi carrera, pero también que descubra lo nuevo que seguimos preparando”, explicó la intérprete.

A lo largo de su trayectoria, Portales ha recibido reconocimientos como la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Comendador y la distinción “La Excelencia Artística 2004 del Folklore Andino”, otorgada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También fue nombrada Personalidad Meritoria de la Cultura por el Ministerio de Cultura.

Las entradas para las dos presentaciones se encuentran disponibles a través de Teleticket.