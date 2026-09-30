Aunque Gian Piero Díaz recordó con cariño su etapa en ‘Combate’, descartó regresar como conductor de la nueva temporada del reality, que próximamente volverá a la televisión.

“ Con todo el cariño que le tengo al formato y al público de ‘Combate’, siento que en la vida es importante quemar etapas. ‘Combate’ ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida ”, declaró a Trome.

“ Le tengo un cariño enorme, pero también es importante que esta nueva generación pueda hacerse cargo y hay chicos con mucho talento que pueden ser los conductores ”, agregó.

Díaz contó que está dispuesto a colaborar con Marisol Crousillat, aunque desde otro rol. “He conversado con Marisol, estoy dispuesto a colaborar en lo que necesite, pero como una especie de asesor”, señaló.

El también actor explicó que mantiene una comunicación constante con la productora y que ambos conocen sus respectivas posiciones respecto al retorno del reality. “Con Marisol tengo una comunicación constante, pero no me ha hecho la propuesta por lo mismo que me conoce y sabe cómo pienso. Ella respeta mucho eso”, comentó.

Ante los comentarios que señalan a María Pía Copello y Mario Hart como posibles conductores de la nueva temporada de ‘Combate’, Gian Piero Díaz se mostró de acuerdo con la posibilidad.

“Bien. Me encanta. Además, ellos lo están haciendo bien en el streaming”, respondió el conductor al ser consultado sobre ambos personajes.