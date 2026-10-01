Una joven madre identificada como Heylen Álvarez Rojas, de 22 años, perdió la vida de forma instantánea tras sufrir un accidente de tránsito en el sector San José, del distrito de Chontabamba, Oxapampa.

El lamentable suceso ocurrió alrededor de las 2:00 horas del pasado lunes. La víctima mortal se desplazaba a bordo de su motocicleta con dirección a su vivienda, tras haber asistido a una fiesta de cierre de campaña de un candidato a la alcaldía distrital.

De acuerdo con las primeras indagaciones, la motocicleta fue violentamente embestida por la parte posterior por una camioneta. A causa del fuerte impacto, la joven madre sufrió heridas graves, incluyendo profundos cortes en el brazo, que le provocaron la muerte en el acto.

Tras provocar la tragedia, el conductor responsable se dio a la fuga, dejando a la víctima abandonada a su suerte y sin prestarle ningún tipo de auxilio mecánico o médico. El vehículo menor quedó completamente destrozado en la escena. Debido al fallecimiento de la joven, una pequeña niña de apenas 5 años de edad queda ahora en situación de orfandad.

Durante el velatorio, la madre, la abuela, el esposo y demás familiares expresaron su profundo dolor. Exigieron a las autoridades la pronta localización y captura del chofer prófugo para que reciba una sanción ejemplar conforme a la ley.

El entierro está programado para este jueves 1 de octubre en el cementerio de Chontabamba.