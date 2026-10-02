Un incendio forestal se registró hoy en el sector de Pampa Ichuca, a la altura del anexo de Tuctumpaya, en el distrito de Pocsi, Arequipa. El fuego movilizó a personal policial, autoridades locales y brigadas especializadas para intentar controlar las llamas.

Las labores para controlar el fuego continuarán mañana debido a las condiciones del terreno en la zona afectada. La emergencia fue reportada aproximadamente a las 12:00 horas, lo que motivó el desplazamiento de efectivos de la Policía hacia el lugar. Los agentes verificaron la situación y coordinaron las primeras acciones para evitar que el fuego continúe avanzando.

En las labores también participó el alcalde de Pocsi junto con alrededor de seis personas, quienes llegaron para apoyar en el control inicial del incendio.

Pobladores y policías trabajaron para controlar el fuego en Pocsi, pero no lo consiguieron (Foto: PNP)

Debido a la emergencia, se dio aviso al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y se movilizó a la Fuerza de Tarea de Incendios Forestales, cuyos integrantes trabajan en la zona para controlar y extinguir las llamas.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, las características del terreno obligan a continuar los trabajos mañana, con participación de más pobladores e instituciones.

Hasta el momento, se desconoce sobre la extensión del área afectada y sobre las causas que originaron el incendio.