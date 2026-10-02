El ex candidato presidencial Jorge Nieto respaldó la aprobación del dictamen que permitirá al Poder Ejecutivo legislar en materia de seguridad ciudadana y frente al fenómeno El Niño, aprobado este jueves por la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

Nieto se pronunció sobre la decisión de los diputados durante su participación en Arequipa, donde encabezó el cierre de campaña de su organización política. Allí manifestó que el acuerdo alcanzado en la comisión representa una salida intermedia frente a las posiciones que se habían planteado durante el debate.

“Han quedado en una esquina los que querían todo, en la otra esquina los que no querían nada y en el espacio del centro, aquellos que hemos elegido el diálogo, la concentración de acuerdos entre peruanos para unir el país, porque gobernar es unir”, declaró.

El dictamen fue aprobado con 13 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones. La propuesta establece una delegación de facultades por 90 días únicamente en seguridad ciudadana y medidas relacionadas con el fenómeno El Niño.

La decisión modifica de manera sustancial el pedido inicial del Gobierno de Keiko Fujimori, que solicitó facultades por 120 días para legislar sobre 66 materias distribuidas en ocho bloques. Entre los temas planteados inicialmente estaban asuntos tributarios, laborales, seguridad, modernización del Estado y desarrollo productivo.

El texto aprobado por la comisión deberá pasar ahora al Pleno de la Cámara de Senadores, donde será debatido y sometido a votación.