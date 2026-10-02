La presencia de una intensa llovizna sorprendió esta noche a vecinos de diferentes zonas de Lima, quienes reportaron precipitaciones y expresaron su preocupación por posibles aniegos en vías de alto tránsito, entre ellas la vía expresa y principales avenidas.

Según la información difundida por Asismet, la garúa se registra desde el inicio de la tarde en distritos como Ancón, Comas, Ventanilla, San Martín de Porres, Villa María del Triunfo y San Miguel.

La precipitación también alcanzó San Isidro, Lince, San Juan de Lurigancho, Chorrillos y el Cercado de Lima.

Durante la mañana, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) informó que se presentarían lluvias y lloviznas de distinta intensidad.

🌧️Nos comparten más imágenes de la llovizna en distintos puntos de la capital (Lince, El Agustino, Cercado de Lima) a esta hora de la noche

🎥Reporteros meteorológicos de Asismet

¿Cómo está en tu distrito? pic.twitter.com/8ZdXO4licb — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) October 2, 2026