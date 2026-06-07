Un sismo de magnitud 3.5 se registró este domingo 7 de junio en la región Piura, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0344, el movimiento telúrico ocurrió a las 5:22 p.m. y tuvo una profundidad de 29 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0344

Fecha y Hora Local: 07/06/2026 17:22:39

Magnitud: 3.5

Profundidad: 29km

Latitud: -5.00

Longitud: -80.69

Intensidad: II-III Sullana

Referencia: 10 km al S de Sullana, Sullana - Piurahttps://t.co/4OzBsVHysg — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) June 7, 2026

El epicentro fue localizado a 10 kilómetros al sur de la ciudad de Sullana, en la provincia del mismo nombre, con coordenadas de latitud -5.00 y longitud -80.69.

El IGP indicó que el evento alcanzó una intensidad de nivel II-III en Sullana, por lo que fue percibido de manera leve por parte de la población.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales a consecuencia del movimiento sísmico.

Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantener actualizados sus planes de emergencia y contar con una mochila para casos de desastre.