Ellos no se conocen, pero sus cuerpos llegaron el mismo día hasta la morgue de Hualhuas. Cuatro varones y una mujer perdieron la vida en las últimas 14 horas. Uno de ellos es Melanio Jahir Trillo Huamán (19), natural de Huancavelica, quien murió la noche del martes 9 de junio tras, tras caer desde a pendiente de 7 metros de altura en el sector de Quebrada Honda, en el distrito de El Tambo.

El cuerpo fue encontrado en la cuneta, cerca de la medianoche en la Av. Mariscal Castilla. Serenos y policías de El Tambo que llegaron al lugar presumen que el estudiante Jahir Trillo, en estado de ebriedad, habría perdido el equilibrio y cayó por el acantilado, sufriendo graves fracturas.

Más casos

La mañana de ayer, alertaron que un varón estaba inerte, cerca de una banca, frente al ex Coliseo Municipal de Huancayo. Se trata de Michael Ramirez Vila (53).

El coronel PNP César Ramos, jefe de Seguridad Ciudadana, refirió que el infortunado no tenía signos de violencia. De acuerdo a los indicios el trabajador fue a visitar a su madre y no regresó a su hogar. El infortunado habría perdido la vida por hipotermia al quedarse dormido bajo la intemperie.

En el penal de Huamancaca el interno Cristian Daniel Atauchauca (31), fue encontrado muerto en el pabellón 3. Asimismo, fueron trasladados a la morgue los cuerpos de un joven que falleció en Sicaya y otra fémina quien expiró en el hospital Carrión de Huancayo.