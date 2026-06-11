Ante el descenso de temperaturas que se viene registrando en la sierra y selva central, se emitió la Resolución Directoral Regional de Educación Junín N°1311-2026-DREJ que faculta a los directores de los centros educativos a extender el horario de ingreso de los escolares.

Disposición. Explicaron que esta normativa fue emitida el 14 de mayo pasado por la Dirección Regional de Educación de Junín (DRE-Junín) y tendrá vigencia por toda la temporada de frío, es decir hasta el mes de agosto del año en curso.

“Se está salvaguardando la integridad de los estudiantes de los centros educativos públicos y particulares. Se está disponiendo que puedan correr hasta 30 minutos en el horario de ingreso, y en las zonas de mayor incidencia del friaje o helada hasta 45 minutos”, expresó la directora regional de Educación, Silvia Astete.

Aparte de la modificación en el ingreso de los escolares, los directores deberán adoptar medidas orientadas a garantizar ambientes seguros y saludables para los estudiantes, incluyendo el acondicionamiento de aulas, la promoción del uso de vestimenta adecuada para la temporada, la difusión de medidas de prevención y el monitoreo permanente de posibles afectaciones a la salud de los infantes.

Serán las Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel) de la región, las encargadas de realizar el monitoreo en cada centro educativo con el fin de dar cumplimiento a esta normativa.