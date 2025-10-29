Desde la noche del 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, se cerrarán algunas calles cercanas al cementerio La Apacheta, debido a la feria que se realizará por el Día de Todos los Santos.

El cierre será, según la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, en la Av. Perú, desde el ovalo del cementerio, una cuadra de la Av. Garcilaso de la Vega y dos cuadras de la Av. EEUU. En estos espacios se instalarán los stands para la venta de platos típicos, venta de flores, arreglos, coronas y otros.

Se espera a 25 mil visitantes entre el 1 y 2 de noviembre, en Todos los Santos

La feria se realizará desde las 6 horas de la mañana del 31 de octubre hasta las 18:00 horas del 2 de noviembre con el fin de reactivar la economía de los trabajadores independientes. Se estima que aproximadamente 25 mil personas visitarán el cementerio La Apacheta.

Se tendrá el apoyo de los bomberos, Cruz Roja, con el fin de garantizar la seguridad de los comerciantes, así como de los visitantes.

AMPLÍAN HORARIO DE ATENCIÓN EN EL CEMENTERIO LA APACHETA

Desde la Beneficencia Pública, el gerente Augusto Arce, informó que las puertas del cementerio se abrirán desde las 6:00 horas hasta las 18:30 horas desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. Las personas ingresarán alimentos, serenata, un cantante, pero no pueden ingresar bebidas alcohólicas.

Asimismo, indicó que ya no promueven los recorridos nocturnos en el cementerio por el Día de Halloween, el 31 de octubre, por recomendación de la Fiscalía, que sugirió que el camposanto es para el descanso de los difuntos.

