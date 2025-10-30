El Gobierno formalizó la designación de Alfredo Santiago Carlos Ferrero Diez Canseco como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en los Estados Unidos de América, según la Resolución Suprema Nº 164-2025-RE publicada en la sección Normas Legales.

El documento indica que este tipo de nombramientos corresponde al presidente de la república, con aprobación del Consejo de Ministros y posterior comunicación al Congreso.

En una disposición distinta, la Resolución Suprema Nº 165-2025-RE nombró al constitucionalista Carlos Guillermo Hakansson Nieto como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la República de Costa Rica. La resolución señala la entrega de los Plenos Poderes para el desempeño de sus funciones y lleva las firmas del presidente José Jerí y del canciller Hugo de Zela.

Además, mediante la Resolución Suprema Nº 166-2025-RE, el Ejecutivo asignó a Javier Manuel Paulinich Velarde, embajador en situación de retiro, como representante del Perú en la República de la India.

Las resoluciones también registran que Alfredo Ferrero y Carlos Hakansson ejercieron previamente estos cargos en Estados Unidos y Costa Rica hasta el 22 de octubre de 2025.