El Ejecutivo publicó una serie de resoluciones supremas que asignan representantes peruanos en tres países, cumpliendo los procedimientos establecidos por ley.

El Gobierno formalizó la designación de Alfredo Santiago Carlos Ferrero Diez Canseco como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en los Estados Unidos de América, según la Resolución Suprema Nº 164-2025-RE publicada en la sección Normas Legales.

El documento indica que este tipo de nombramientos corresponde al presidente de la república, con aprobación del Consejo de Ministros y posterior comunicación al Congreso.

En una disposición distinta, la Resolución Suprema Nº 165-2025-RE nombró al constitucionalista Carlos Guillermo Hakansson Nieto como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la República de Costa Rica. La resolución señala la entrega de los Plenos Poderes para el desempeño de sus funciones y lleva las firmas del presidente José Jerí y del canciller Hugo de Zela.

Además, mediante la Resolución Suprema Nº 166-2025-RE, el Ejecutivo asignó a Javier Manuel Paulinich Velarde, embajador en situación de retiro, como representante del Perú en la República de la India.

Las resoluciones también registran que Alfredo Ferrero y Carlos Hakansson ejercieron previamente estos cargos en Estados Unidos y Costa Rica hasta el 22 de octubre de 2025.

