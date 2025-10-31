El Ministerio Público incluyó al alcalde de Surco, Carlos Bruce Montes de Oca, como investigado en una investigación fiscal iniciada luego de la intervención de la municipalidad en un predio del distrito. De acuerdo con la disposición fiscal, también fueron incorporados otros funcionarios de dicha comuna.

La investigación se origina a partir de una denuncia interpuesta por la inmobiliaria Los Alisos, responsable del inmueble que fue parcialmente demolido por mandato de la Municipalidad de Surco. Una parte de la propiedad mantiene vínculo con la congresista María Acuña.

La disposición fiscal también incorpora como investigados al subgerente de Fiscalización y Coactiva, Raúl Abel Ramos Coral, y a la ejecutora coactiva, Cindy Rosmery Trujillo Muñoz. El documento señala que las pesquisas se enfocan en posibles infracciones a la ley penal cometidas durante el operativo municipal.

En esta etapa preliminar, se les atribuyen los delitos de usurpación agravada, abuso de autoridad y usurpación de funciones, en perjuicio de la inmobiliaria denunciante y de la propia Municipalidad de Surco, que también figura como parte agraviada en el proceso.

La disposición además amplía el plazo de la investigación que se sigue contra Carlos Bruce y los demás funcionarios involucrados. La medida se sustenta en el artículo 159 de la Constitución y en la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece las facultades del fiscal durante la etapa de investigación preliminar.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha dictado medidas cautelares, y las diligencias se mantienen en la fase de recopilación de elementos de convicción. El alcalde y los funcionarios implicados aún no han emitido ningún pronunciamiento.

