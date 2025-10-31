La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió abrir una investigación preliminar contra Carmen Velarde, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

El inicio de la pesquisa sucede luego de que el programa periodístico Willax TV revelara la exposición masiva de datos personales en la web de la institución, todo en medio de una grave crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país y la denuncia masiva de extorsionadores.

De acuerdo con fuentes de la institución, Velarde tendrá 10 días hábiles para presentar sus descargos.

EL CASO

El miércoles se presentaron cientos de reclamos de ciudadanos que señalaban que podían visualizar nombres completos, direcciones y números de DNI propios y de otros de la Lista del Padrón Inicial (LPI) que aparee en la web del Reniec.

A través de un comunicado, la institución aseguró que la difusión de los mencionados datos obedece a un procedimiento legal y obligatorio, y que se ajusta a la Ley Orgánica de Elecciones, el mismo que establece que la LPIE debe estar disponible durante cinco días a través de la web institución en el periodo de las Elecciones Generales 2026.

En un intento por calmar la situación, Manuel Chuquillanqui, vocero del Reniec, aseguró que los datos están seguros.

“No es una base de datos, no se puede descargar ni copiar. Es un servicio web que se brinda a la ciudadanía. El mal uso está siendo monitoreado para ser denunciado, de momento, la información está segura”, afirmó en canal N.

Sin embargo, la periodista Stefanie Medina alertó que al menos tres hackers lograron descargar la data.

Por otro lado, la Contraloría inició la recopilación de información a la publicación de la Lista del Padrón Inicial correspondiente a las Elecciones Generales 2026.

Además, la Contraloría le notificó a la titular del Reniec para que brinde las facilidades en el caso.

Cabe recordar que la JNJ también abrió una investigación contra Velarde en febrero de este año porque no habría cumplido diligentemente, el proceso de validación de firmas para vacar al alcalde de Marcona (Ica).