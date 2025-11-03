Vladimir Cerrón presentó un nuevo pedido ante el Poder Judicial para poder afrontar en libertad la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido, Perú Libre.

Mediante su defensa legal, Cerrón Rojas solicita que la prisión preventiva de 24 meses dictada en su contra sea reemplazada por una medida de comparecencia en el marco de la investigación preparatoria en su contra por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en perjuicio del Estado.

La defensa legal de Cerrón fundamentó su pedido en los numerales 2 y 3 del artículo 255 del Código Procesal Penal, que establecen que la prisión preventiva puede ser revisada de oficio por el juez y modificada o suspendida si las circunstancias que la justificaron han dejado de existir, así como en la casación N.° 01965‑2022, de fecha 9 de marzo de 2023.

El líder de Perú Libre permanece en la clandestinidad desde el 6 de octubre de 2023, luego de que se le impusiera una condena de tres años y seis meses de prisión por el caso Aeródromo Wanka. No obstante, este fallo fue revocado el 26 de marzo pasado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que lo absolvió en ese proceso penal. Actualmente, este es el último mandato de prisión preventiva que sigue vigente en su contra.