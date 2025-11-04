El presidente de la República, José Jerí, informó que la encargada de negocios de la Embajada de México en Perú, Karla Ornelas, deberá dejar el territorio nacional, luego de oficializarse la ruptura de relaciones diplomáticas con ese país por el asilo concedido a Betssy Chávez. El mandatario agregó que la funcionaria ya fue notificada de esta decisión.

A través de su cuenta de X, el mandatario se pronunció sobre la salida de la diplomática mexicana, motivada por el asilo concedido a la expremier de Pedro Castillo. Luego de que su paradero fuera desconocido durante varias horas, el canciller Hugo de Zela confirmó que Betssy Chávez se encontraba en la residencia de la Embajada de México, ubicada en el distrito de San Isidro.

“ ¡Respeto a nuestra patria! Con motivo de la ruptura de las relaciones diplomáticas, la encargada de la embajada de México en el Perú, Karla Ornela, fue informada hoy por el canciller de que tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país ”, publicó el jefe de Estado.

Cancillería peruana confirmó que Gobierno mexicano concedió “asilo diplomático” a Betssy Chávez

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó este lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de confirmarse que el Gobierno mexicano concedió asilo diplomático a la expremier, Betssy Chávez.

Mediante un comunicado oficial, la Cancillería calificó la decisión como un “acto inamistoso” y la enmarcó dentro de una conducta sistemática de interferencia en los asuntos internos del Perú, que —según el pronunciamiento— México mantiene desde diciembre de 2022.

El pronunciamiento indica que, desde el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, el Gobierno de México ha incurrido en una “injerencia inadmisible y sistemática”, vulnerando el principio de no intervención establecida en el derecho internacional.

Pese a los reiterados llamados del Gobierno peruano para que se respete su soberanía, la Cancillería señaló que la postura del Ejecutivo mexicano “se mantuvo inalterable”.

Dicho comunicado concluye señalando que el Perú procederá de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y demás normas internacionales pertinentes. Asimismo, reafirma su carácter de Estado democrático de derecho y su compromiso con el respeto al orden jurídico internacional.

Comunicado de la Cancillería.