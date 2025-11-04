El canciller Hugo de Zela informó en una entrevista que la situación de Betssy Chávez sigue en revisión, luego de que la ex primera ministra permaneciera en la Embajada de México en Lima.

De Zela explicó que el análisis debe realizarse conforme al marco internacional. Precisó que el Perú actuará de acuerdo con la Convención sobre Asilo Diplomático y recordó que este instrumento establece procedimientos específicos.

“Ese tratado impone obligaciones específicas. El Perú es un país respetuoso del derecho internacional y, por consiguiente, [vamos a] seguir haciéndolo”, señaló a RPP.

Consultado sobre si el país puede negar el salvoconducto, el canciller señaló que la respuesta aún está en discusión.

“Lo que estamos analizando es precisamente eso (si corresponde el salvoconducto)”, indicó, al detallar, que la norma distingue entre la concesión del asilo (ya otorgado por México) y la autorización de salida, que corresponde definir al Estado peruano.