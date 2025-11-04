El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó, mediante un comunicado oficial difundido en su cuenta de X, a que las empresas adopten medidas que faciliten la movilidad de sus trabajadores frente a posibles inconvenientes derivados de la reducción del transporte público durante el paro programado para este martes 4 de noviembre.

En el comunicado, el ministerio también instó a los empleadores a dar prioridad al teletrabajo como medida preventiva para resguardar la seguridad de sus trabajadores y evitar que se expongan durante las manifestaciones.

Asimismo, dispuso un margen de tolerancia de hasta dos horas para aquellos que deban trasladarse a sus centros laborales. La disposición se enmarca en el artículo 17 de la Ley N.° 31572, Ley de Teletrabajo, y su respectivo reglamento.

Asimismo, la medida establece que el retraso en la hora de ingreso no se considerará como falta injustificada ni dará lugar a sanciones, permitiendo que el trabajador acceda con normalidad a su centro de labores. De igual manera, el tiempo de demora podrá ser compensado posteriormente, ya sea mediante un acuerdo entre ambas partes o, en caso de no alcanzarse consenso, por disposición del empleador.

“Adoptar medidas flexibles que permitan compensar demoras derivadas por el contratiempo en el traslado de los trabajadores que acuden a sus centros de trabajo, acorde a sus particulares circunstancias, debiendo permitir a los trabajadores el ingreso para el desarrollo de sus labores”, indica el comunicado del MTPE.

COMUNICADO 📢



Ante el paro convocado por un sector de transportistas para mañana, 4 de noviembre, el MTPE informa a la ciudadanía. pic.twitter.com/FZupzY1EN5 — Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) November 4, 2025