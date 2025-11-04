La DRELM modificó su disposición y dispuso que este martes 4 de noviembre las escuelas públicas desarrollen sus actividades de manera remota por seguridad. (Foto: Referencial/Andina)
La DRELM modificó su disposición y dispuso que este martes 4 de noviembre las escuelas públicas desarrollen sus actividades de manera remota por seguridad. (Foto: Referencial/Andina)

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana comunicó que las clases en los colegios públicos se dictarán de forma virtual este martes 4 de noviembre, en respuesta al paro de transportistas convocado en Lima y Callao.

En un nuevo comunicado, la DRELM informó que atendió el pedido de numerosos padres que manifestaron preocupación por los desplazamientos durante la jornada.

“Se deja sin efecto el comunicado N° 10-2025 DRELM emitido recientemente y se dispone que este martes 4 de noviembre las clases en las instituciones educativas públicas se desarrollen de manera remota”, precisa el documento.

El Ministerio de Educación también indicó que la disposición alcanza a las instituciones privadas, aunque estas podrán definir sus propias acciones dentro de su autonomía.

Esta modificación se dio luego de que su primera comunicación señalara que las clases serían presenciales.

