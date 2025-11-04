La Sala Penal Especial de la Corte Suprema determinó que no corresponde declarar reo contumaz a Betssy Chávez, al considerar que la exjefa del Gabinete ha participado de manera regular en el juicio y ha estado asistida por su defensa técnica en todas las sesiones recientes.

El tribunal recordó que la acusada comunicó su decisión de guardar silencio, una facultad reconocida por el Código Procesal Penal, y remarcó que su presencia física no es indispensable en esta fase, siempre que cuente con representación legal.

La sala señaló que la continuidad del juicio no vulnera su derecho de defensa ni afecta el debido proceso.

Respecto a la renuncia del abogado Luis Barranzuela, la sala declaró improcedente el pedido al no cumplir con la notificación previa requerida por el artículo 85 del Código Procesal Penal.

También se enfatizó que la defensa no puede abandonarse durante los alegatos finales, etapa que exige estabilidad en la representación técnica.