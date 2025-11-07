El presidente José Jerí afirmó que el Gobierno de transición adoptará decisiones rápidas para orientar al país hacia objetivos mayores.

Jerí señaló que “nuestro país tiene un destino de grandeza” y que los pasos del Ejecutivo deberán ser “firmes y acelerados” para alcanzar ese propósito común.

Durante su intervención en la ceremonia de suscripción de la Adenda N.º 5 al contrato de concesión del Terminal Portuario de Matarani, en Arequipa, destacó que el Perú cuenta con condiciones suficientes para avanzar y que, pese al carácter temporal del gobierno, las medidas deberán aplicarse con intensidad.

Finalmente, sostuvo que las políticas de descentralización “debieron impulsarse hace mucho tiempo” y que su administración asumirá ese compromiso con urgencia. Agregó que lo que no pueda concretarse durante este periodo quedará encaminado para asegurar su continuidad y reafirmó que este “es un gobierno firme y decidido a tomar las acciones que el país necesita”.