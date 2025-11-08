El presidente José Jerí afirmó que la exprimera ministra Betssy Chávez no podrá salir del país rumbo a México mientras el Gobierno del Perú no se pronuncie oficialmente sobre el pedido de salvoconducto presentado por el gobierno mexicano.

El mandatario precisó que la decisión se tomará una vez concluida la consulta a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA), anunciada previamente por la Cancillería.

Como se sabe, a través de un comunicado, la cancillería informó que el Gobierno del Perú anunció que propondrá ante los países miembros de la OEA una modificación a la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático, luego de considerar que esta norma ha sido utilizada de forma indebida en los últimos años.

La decisión se da en el contexto de la solicitud de salvoconducto presentada por México a favor de la expremir Betssy Chávez, asilada en la residencia diplomática mexicana en Lima.

Durante un operativo en el Cercado de Lima, el mandatario José Jerí explicó que el Ejecutivo aún no ha resuelto la solicitud diplomática, pero aclaró que, hasta entonces, la exjefa del Gabinete deberá permanecer en territorio peruano. “No nos hemos pronunciado todavía sobre el tema del salvoconducto. Reconocemos los tratados internacionales, pero también los defectos del sistema” , indicó a la prensa.

El jefe de Estado respaldó la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores. Según Jerí, esta propuesta busca evitar que la figura del asilo político sea utilizada para eludir la justicia.

“El efecto práctico es que, al no otorgarse el salvoconducto, Betssy Chávez no puede viajar a México”, sostuvo el mandatario. Reiteró que el Gobierno actuará con cautela y conforme al derecho internacional, pero subrayó que no existe un plazo definido para emitir una respuesta definitiva.

Finalmente, Jerí precisó que Chávez deberá permanecer en la residencia diplomática mexicana en Lima “el tiempo que sea pertinente y que el Gobierno del Perú determine”.

Con ello, el Ejecutivo mantiene su posición de no autorizar por el momento la salida del país de la ex primera ministra, investigada por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.