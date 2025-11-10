El primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, afirmó que el Gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz marca “el fin de los años de socialismo y oscurantismo en Bolivia” y el inicio de una nueva etapa democrática.

El premier participó en la ceremonia de juramentación, y expresó los mejores deseos del Perú al país vecino y destacó la voluntad de reforzar los lazos bilaterales.

Álvarez encabezó la delegación peruana junto al vicecanciller Félix Denegri, y sostuvo una reunión con Paz y otras autoridades, en la que ambas partes coincidieron en reimpulsar el diálogo político y consolidar una agenda de trabajo conjunto.

El jefe del gabinete ministerial adelantó que se coordinan las gestiones para concretar una cumbre entre los presidentes José Jerí y Rodrigo Paz en las próximas semanas. La Presidencia del Consejo de Ministros señaló que esta nueva etapa busca fortalecer la cooperación en desarrollo e integración fronteriza, seguridad, comercio y conectividad.

