El primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, afirmó que el Gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz marca “el fin de los años de socialismo y oscurantismo en Bolivia” y el inicio de una nueva etapa democrática.
El premier participó en la ceremonia de juramentación, y expresó los mejores deseos del Perú al país vecino y destacó la voluntad de reforzar los lazos bilaterales.
Álvarez encabezó la delegación peruana junto al vicecanciller Félix Denegri, y sostuvo una reunión con Paz y otras autoridades, en la que ambas partes coincidieron en reimpulsar el diálogo político y consolidar una agenda de trabajo conjunto.
El jefe del gabinete ministerial adelantó que se coordinan las gestiones para concretar una cumbre entre los presidentes José Jerí y Rodrigo Paz en las próximas semanas. La Presidencia del Consejo de Ministros señaló que esta nueva etapa busca fortalecer la cooperación en desarrollo e integración fronteriza, seguridad, comercio y conectividad.
TE PUEDE INTERESAR:
- Betssy Chávez: Gobierno de José Jerí “congela” el salvoconducto
- Era presidente pero Vizcarra lideró red criminal
- Fiscalía pide prisión preventiva contra Betssy Chávez y PJ agenda audiencia
- José Jerí: Betssy Chávez no podrá viajar a México mientras no se resuelva salvoconducto
- Salvoconducto de Betssy Chávez: Perú solicitará modificación de la Convención de Caracas 1954
- Congreso: Suspenden hasta el 17 de noviembre debate de ampliación del Reinfo