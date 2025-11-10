Jessica Tumi Rivas, directora del programa estatal Llamkasun Perú (antes Trabaja Perú) y precandidata a la vicepresidencia por Alianza Para el Progreso (APP), ha realizado más de 40 viajes por distintas regiones del país, difundiendo videos en los que promociona los logros del programa desde su cuenta personal en redes sociales.

El programa “Punto Final” reveló que estos desplazamientos y producciones se financiaron con fondos públicos, mientras Tumi aparece prometiendo obras y recibiendo homenajes en nombre del Estado.

El dominical mostró que el material audiovisual se publica en las cuentas personales de Tumi -y no en las institucionales del Ministerio de Trabajo-, lo que ha generado críticas por un presunto uso político de recursos públicos. Además, los viajes de la funcionaria fueron realizados junto a un mismo grupo de acompañantes, varios de ellos vinculados a las juventudes de APP y con registros de viáticos a nombre del programa.

Fuentes del propio Llamkasun Perú cuestionaron la necesidad de que la directora encabece todos los eventos, pues existen jefes regionales encargados de representar al programa sin generar gastos adicionales, informó “Punto Final”.

Ante las denuncias, ni Jessica Tumi ni el Ministerio de Trabajo respondieron las consultas del medio sobre quién financia, graba y difunde los videos de promoción personal.