Las fiscales Carolina Delgado y Alejandra Cárdenas denunciaron haber sido removidas de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos por decisión del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, pese a que su despacho investigaba al propio Gálvez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias vinculados al caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Ambas magistradas fueron enviadas de regreso a sus plazas de origen, en Sullana y Arequipa.

En un informe de “Punto Final”, Delgado sostuvo que su salida se produjo luego de responder un oficio en el que confirmó la existencia de una investigación preliminar contra Gálvez.

Según su testimonio, el fiscal interino la habría citado a su despacho para reclamarle por ese informe y sugerirle renunciar. Días después, el 30 de octubre, se publicó en El Peruano la resolución que oficializó su cese y el de su adjunta.

Las funcionarias aseguran que esta decisión buscaría frenar el avance de las investigaciones relacionadas con el caso Cuellos Blancos y otras causas sensibles .

Cárdenas, además, tenía a su cargo diligencias sobre la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y exmiembros de la Junta Nacional de Justicia, en una causa que se encontraba en apelación.