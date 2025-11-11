El juez Juan Fidel Torres ordenó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que reponga a Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación. Según una resolución judicial, a la que accedió Correo, el Noveno Juzgado Constitucional le otorgó dos días al organismo autónomo para cumplir con la restitución. El plazo corre desde la notificación del fallo.

Medida

El 13 de octubre pasado, el citado despacho judicial declaró fundada una medida cautelar a favor de Espinoza Valenzuela. El fallo ordenó suspender el proceso disciplinario que enfrenta en la JNJ y, en consecuencia, retomar sus funciones como titular del Ministerio Público mientras se evaluaba el procedimiento en cuestión.

No obstante, el 22 de octubre, la JNJ decidió mantener vigente la suspensión. Argumentó que el proceso disciplinario incluía cuatro cargos, mientras que la medida cautelar solo abarcaba uno de ellos: el incumplimiento de la reincorporación de Patricia Benavides. Por ello, el juzgado constitucional señaló que el Pleno de la JNJ “no ha dado cabal cumplimiento al mandato judicial”, lo que constituye un incumplimiento de la disposición legal.

Respaldo

El abogado penalista Carlos Caro consideró que el juez que resolvió la medida cautelar a favor de Espinoza fue “un poco tibio”. De acuerdo con el letrado, normalmente un juez constitucional, al emitir un mandato absolutamente perentorio, no aplicaría un apercibimiento.

“Probablemente, porque el juez no quiere un enfrentamiento con la Junta Nacional de Justicia”, sostuvo en diálogo con Canal N.

Asimismo, estuvo de acuerdo con los argumentos expuestos por la JNJ en su última decisión acerca del caso de Espinoza, ya que la demanda de amparo se había interpuesto antes de que fuera suspendida. Indicó que, en ese momento, la JNJ supo aprovechar el vacío que generaba la aludida resolución judicial.