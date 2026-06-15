La propuesta gastronómica de DOOMO Saltado suma un nuevo capítulo con el lanzamiento de su temporada de maridajes, una iniciativa que combinará cocina de autor, coctelería premium y experiencias sensoriales en Lima.

La cadena, conocida por sus preparaciones inspiradas en el lomo saltado y la cocina nikkei-criolla, desarrollará una serie de encuentros gastronómicos durante junio y julio en sus sedes de Surco y Lince, dirigidos a comensales interesados en explorar nuevas combinaciones de sabores y técnicas de mixología.

La temporada inicia con una master class de ron premium

El primer encuentro está programado para el 18 de junio en la sede de Surco, donde se realizará una master class junto a la marca de ron premium Flor de Caña.

La actividad incluirá una degustación guiada y maridajes especialmente diseñados por el equipo culinario de DOOMO Saltado para resaltar las características aromáticas y de sabor de las distintas variedades de ron.

Según informó la empresa, especialistas invitados compartirán conocimientos sobre procesos de elaboración, perfiles sensoriales y recomendaciones para disfrutar la experiencia de manera integral.

Spritz Sessions: coctelería y gastronomía para el after office

El 26 de junio, la sede de Lince albergará las “Spritz Sessions”, una experiencia orientada al público corporativo y a los aficionados de la coctelería contemporánea.

La propuesta contempla estaciones de degustación con diferentes versiones de spritz, acompañadas de una selección gastronómica que incluirá mini causas crocantes en salsa de rocoto ahumado, conchitas anticucheras, burgers bañadas en su jugo y saltado marino.

Uno de los principales atractivos será la posibilidad de que los asistentes preparen su propio cóctel guiados por bartenders especializados.

Negroni Sessions cerrará la experiencia en julio

La programación continuará el 3 de julio en Surco con las “Negroni Sessions”, enfocadas en algunos de los cócteles más representativos de la tradición italiana.

Durante la jornada se ofrecerán versiones de Negroni, Boulevardier, Negroni Sbagliato y Rosita, acompañadas por platos emblemáticos de la casa como el ceviche al wok, rolls especiales y el Lomo Saltado Premium.

La experiencia busca generar una interacción directa entre la propuesta culinaria y los perfiles de sabor de cada cóctel, bajo un formato participativo que incluirá demostraciones en vivo y dinámicas con los asistentes.

Apuesta por la innovación gastronómica

Con esta temporada de maridajes, DOOMO Saltado busca ampliar su propuesta gastronómica más allá de la oferta tradicional de restaurante, incorporando experiencias donde la cocina, la mixología y el entretenimiento convergen en un mismo espacio.

La empresa destacó que las actividades forman parte de su estrategia de innovación dentro de la gastronomía peruana contemporánea, apostando por formatos experienciales que promuevan la interacción del público con chefs, bartenders y especialistas invitados.

Las reservas y entradas para cada experiencia estarán disponibles a través de los canales oficiales de atención y redes sociales de la marca.