El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo pidió los descargos de Daniel Luza Amésquita, identificado como el trabajador que habría usado una videocámara del Congreso durante un mitin de la precandidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, realizado en Trujillo el pasado 30 de octubre.

Asimismo, se requirieron los descargos de Jaime Abensur Pinasco, funcionario del Congreso que ocupó el cargo de oficial mayor durante el periodo vacacional de Giovanni Forno Flórez. Según el Memorando N.º 106-2025-2026-OM-CR, Abensur ejerció dicha función “desde las 3:00 p.m. del 23 de octubre hasta el 2 de noviembre de 2025”.

Ambos están siendo investigados por una presunta vulneración al principio de neutralidad estatal durante el proceso de Elecciones Generales de 2026.

En dicha resolución, el organismo electoral dispone que los implicados habiliten su casilla electrónica en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), requisito obligatorio para recibir notificaciones oficiales.

“En caso de no cumplir con lo ordenado, se tendrán válidamente notificadas las posteriores resoluciones a través de la publicación en el panel del JEE y en el portal institucional del JNE”, indica el documento.

En esa línea, el JEE determinó que la notificación a Luza Amésquita se efectúe “en su domicilio real, debido a que ya no labora en el Congreso de la República”, mientras que la de Abensur Pinasco se enviará “a través de la mesa de partes virtual del Congreso”.