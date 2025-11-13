El presidente José Jerí Oré se reunió en Palacio de Gobierno con dirigentes transportistas de diversas regiones del país para escuchar sus principales demandas y buscar soluciones orientadas a mejorar la seguridad en su labor diaria.

Durante el encuentro, el mandatario destacó que los ministros asistentes tomaron nota de las preocupaciones del gremio y se comprometieron a fortalecer la respuesta del Ejecutivo frente a la problemática del sector.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó que el Gobierno viene impulsando acciones preventivas en materia de seguridad, las cuales serán replicadas en todo el país con la presencia de más efectivos policiales en las calles.

Asimismo, señaló que se continúa fortaleciendo a la Policía Nacional del Perú mediante mejoras en la investigación criminal, la inteligencia operativa y la creación de nuevas unidades especializadas.

Tiburcio enfatizó que tanto la investigación como la prevención deben consolidarse como pilares del trabajo policial para garantizar la seguridad de los ciudadanos y, en particular, de los transportistas en su actividad diaria.