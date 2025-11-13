Hoy es un día clave en el juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra. El juicio oral en su contra, por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, inicia su etapa de alegatos finales. El juzgado, integrado por los jueces Fernanda Ayasta, Giovani Félix y Andy Junior, podría dar por concluido el caso en la próxima audiencia.

En detalle

La audiencia se iniciará a las 8:30 a.m. Están programadas las exposiciones del fiscal Germán Juárez y de la defensa de Vizcarra, ejercida por el abogado Erwin Siccha. Cada uno tendrá una hora y media para su presentación.

Vizcarra es acusado de solicitar y recibir hasta S/2.3 millones en coimas. El dinero proveniente de las constructoras Obrainsa consorciada con Astaldi, y el grupo integrado por ICCGSA e INCOT, según la tesis fiscal, se otorgó a cambio de que el entonces gobernador regional de Moquegua los favoreciera con las obras Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital de Moquegua.

Según lo acordado por el juzgado, el acusado realizará sus descargos (autodefensa) en la siguiente audiencia, el jueves 20, junto a los terceros civiles. Esta podría constituir la última sesión del juicio y allí se anunciaría la fecha de lectura de sentencia.

El exdignatario fue interrogado por los magistrados el último 23 de octubre. Allí reconoció que pidió a Obrainsa pagar el alquiler de una avioneta, valorizado en S/30 000, para trasladar a funcionarios bolivianos desde Lima a Ilo (Moquegua) el 3 de diciembre de 2013.

Aunque remarcó que ya se había adjudicado la buena pro, esto se produjo antes de que se firmara el contrato para ejecutar la obra. Esto no fue irregular, indicó. Para la Fiscalía, fue parte de la coima.

“Las empresas que laboran dentro de Moquegua deben colaborar y tener un sentido de responsabilidad social”, dijo.