La fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, expresó su rechazo al cierre del piso 9 del Ministerio Público, dispuesto por el fiscal interino Tomás Gálvez, lo que impediría su ingreso al despacho.

En declaraciones a RPP, señaló que espera poder retornar este viernes al cargo, tal como ordenó el Poder Judicial, que dio a la JNJ un plazo de dos días para reponerla.

Delia Espinoza afirmó que no ingresará “empujando la puerta”, en alusión al incidente protagonizado por Patricia Benavides, y aseguró que actuará con respeto a las formas institucionales.

“No voy a hacer eso jamás, porque respeto la sede, respeto a los trabajadores y a la población. Soy una dama y jamás voy a llegar a hechos bochornosos ni innecesarios de violencia. Todos los procedimientos deben seguir el cauce adecuado y con las formas que corresponden”, dijo a la citada emisora.

Asimismó, cuestionó a Tomás Gálvez por afirmar que solo la JNJ puede reincorporarla, recordándole que existe una medida cautelar vigente y que la autoridad competente es el juez que dictó el fallo.

Asimismo, advirtió que la JNJ estaría incurriendo en desacato al no cumplir la resolución judicial desde octubre y continuar notificándole sobre un proceso administrativo suspendido.

Sostuvo que, de persistir esta conducta, sus integrantes podrían enfrentar responsabilidades penales, y reiteró que la resistencia a su retorno responde a una “campaña de demolición” contra su gestión basada en la lucha anticorrupción.