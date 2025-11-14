En el día de su cumpleaños, el presidente José Jerí sostuvo una reunión con lideresas de comedores populares de Lima y Callao, en una actividad oficial que buscó reconocer la labor que realizan estas organizaciones en favor de las familias más vulnerables del país.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de cercanía, en el que el jefe de Estado destacó el papel fundamental de estos espacios comunitarios en la seguridad alimentaria.

A través de su cuenta oficial en X, Presidencia compartió un mensaje en el que resaltó el carácter especial de la jornada: “¡Un día especial junto a su gente!”. En la publicación se informó que la actividad coincidió con el cumpleaños del mandatario y que fue una oportunidad para reafirmar el apoyo del Ejecutivo a quienes sostienen los programas alimentarios de base.

Durante la reunión, el presidente Jerí subrayó la importancia del trabajo que realizan los comedores populares y reconoció el esfuerzo diario de las lideresas para atender a miles de familias en situación de vulnerabilidad. Asimismo, reiteró el compromiso de su gobierno para fortalecer estas iniciativas y ampliar las acciones de apoyo social.

Comedor popular María Reiche

Así, José Jerí visitó el comedor popular María Reiche, en Comas, para supervisar el uso de los más de 20 millones de soles destinados a las organizaciones sociales y verificar la calidad del servicio alimentario ofrecido a la población vulnerable.

Durante la actividad, compartió un almuerzo con dirigentes sociales. En la reunión recibió muestras de afecto de las madres de familia responsables de la preparación de los alimentos. En la visita participaron la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, y el alcalde de Comas, Ulises Villegas.

