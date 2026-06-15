En el marco del Día Mundial del Cáncer de Próstata, EsSalud exhortó a los hombres mayores de 50 años a realizarse controles preventivos periódicos para detectar de manera oportuna una enfermedad que figura entre las principales causas de muerte por cáncer en la población masculina.

Según cifras de la institución, entre 2019 y marzo de 2026 se registraron 18,600 nuevos casos de cáncer de próstata en sus establecimientos de salud.

Solo entre enero y marzo de este año se reportaron 880 nuevos diagnósticos y 160 fallecimientos asociados a esta enfermedad.

Uno de cada siete hombres presenta cáncer de próstata

El doctor Johan Cabrera, urólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, señaló que uno de cada siete varones en el Perú presenta cáncer de próstata.

El especialista explicó que esta neoplasia constituye la segunda más frecuente en la población masculina y una de las principales causas de mortalidad por cáncer en el país.

Asimismo, indicó que la edad representa uno de los principales factores de riesgo, por lo que recomendó no esperar la aparición de síntomas para acudir a una evaluación médica.

La enfermedad suele avanzar sin síntomas

Uno de los principales desafíos del cáncer de próstata es que puede desarrollarse durante años sin manifestaciones evidentes.

De acuerdo con el especialista, cuando aparecen síntomas estos suelen confundirse con trastornos benignos del sistema urinario.

Entre las principales señales de alerta figuran la disminución del chorro urinario, goteo al finalizar la micción, necesidad frecuente de orinar, levantarse varias veces durante la noche o la sensación de no vaciar completamente la vejiga.

En etapas más avanzadas pueden presentarse síntomas como sangre en la orina, dolor persistente o pérdida involuntaria de peso.

El 75 % de los casos se detecta en fases avanzadas

El doctor Cabrera advirtió que aproximadamente el 75 % de los diagnósticos se realiza cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas, situación que disminuye las probabilidades de éxito del tratamiento.

Por ello, recomendó que todos los hombres se sometan a controles preventivos anuales desde los 50 años.

En el caso de personas con antecedentes familiares de cáncer de próstata o pertenecientes a grupos con mayor predisposición genética, como la población afrodescendiente, los chequeos deberían comenzar a partir de los 45 años.

Exámenes para detectar el cáncer de próstata

Los especialistas señalaron que la detección temprana puede realizarse mediante la prueba de Antígeno Prostático Específico (PSA), un análisis de sangre que permite identificar posibles alteraciones.

Este examen puede complementarse con el tacto rectal cuando el médico lo considere necesario, como parte de una evaluación integral del paciente.