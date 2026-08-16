El candidato de Renovación Popular a la Municipalidad Distrital de Amarilis, Roberth Luis Cámara Maíz, cuestionó presuntas irregularidades en el proceso de exclusión que se tramita ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huánuco, en el marco de las ERM 2026.

Cámara señaló que el último viernes recibió, a las 3:21 p. m., una notificación que daba trámite a un pedido de exclusión en su contra. Sin embargo, a las 8:00 p. m. recibió otra comunicación en la que se informaba que su lista estaba inscrita para publicación. “Me causa demasiada preocupación, extrañeza y hasta enojo”, manifestó.

El candidato acudió al JEE para solicitar explicaciones y, según su versión, durante la reunión con el presidente del organismo electoral se detectó un presunto error en el sistema. Su descargo, presentado por Renovación Popular, habría sido registrado en las casillas correspondientes a Somos Perú.

“Han podido verificar que hubo un error en el sistema al consignar el descargo que hice, colocándolo en otro partido. El presidente ha ordenado que se corrija este error”, afirmó.

Cámara indicó que espera que la documentación sea incorporada correctamente al expediente y que el procedimiento continúe dentro de los plazos establecidos.

Asimismo, se refirió a una observación relacionada con una sentencia que no habría sido consignada en su hoja de vida. Sostuvo que cuenta con una resolución del Tribunal Constitucional y documentos que, según afirmó, acreditan que actualmente no registra antecedentes penales ni judiciales.

El candidato anunció que presentará la documentación correspondiente y pidió al JEE transparencia, imparcialidad y respeto al debido proceso para resolver su situación.