Con el objetivo de prevenir accidentes que puedan poner en riesgo la vida de la población, ENOSA, la Fiscalía de Prevención del Delito y representantes de diversas municipalidades realizaron los días 13 y 14 de agosto una inspección conjunta en distintos sectores de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, donde se identificaron situaciones de grave riesgo eléctrico que podrían agravarse con la llegada de lluvias asociadas al Fenómeno El Niño.

La intervención comprendió sectores como Las Brisas del Indio, UPIS Los Pinos del Norte, UPIS Villa La Luna, UPIS Ciudad de Dios, Upis Villa Caritas, UPIS Las Flores, AAHH Las Montero y otras ampliaciones urbanas y asociaciones de vivienda.

Durante el recorrido, las autoridades constataron la existencia de conexiones clandestinas, cables energizados expuestos, redes instaladas sin criterios técnicos de seguridad y conductores ocultos bajo tierra, condiciones que representan un peligro PERMANENTE para niños, adultos mayores y toda la población.

Los especialistas de ENOSA advirtieron que estas instalaciones informales pueden convertirse en trampas mortales durante las lluvias, ya que el contacto de cables defectuosos con el agua puede generar fugas eléctricas INVISIBLES capaces de energizar charcos, calles inundadas y superficies húmedas, incrementando significativamente el riesgo de electrocución.

Durante las inspecciones también se evidenció que gran parte de los sectores intervenidos aún no cuentan con saneamiento físico legal, situación que dificulta la implementación de infraestructura eléctrica definitiva y segura.

Frente a esta realidad, ENOSA recomendó a los dirigentes y pobladores gestionar el acceso a suministros provisionales temporales en bloque, alternativa que permite brindar energía eléctrica bajo condiciones técnicas adecuadas mientras se culmina el proceso de formalización de los terrenos.

Por su parte, los representantes de la Fiscalía de Prevención del Delito sostuvieron reuniones con dirigentes y vecinos para SENSIBILIZARLOS sobre las CONSECUENCIAS que podrían generar las conexiones clandestinas y las instalaciones inseguras, reiterando la necesidad de adoptar medidas preventivas antes del inicio de la temporada de lluvias.

Como resultado de la jornada, ENOSA anunció que continuará ejecutando acciones de control y procederá con el retiro de las conexiones clandestinas detectadas, con el propósito de eliminar condiciones que ponen en peligro la integridad de las personas y proteger a las familias que habitan en estas zonas.

ENOSA exhorta a la población a no realizar conexiones eléctricas informales ni manipular redes eléctricas sin autorización, ya que estas prácticas no solo constituyen una infracción, sino que pueden ocasionar lesiones graves, incendios e incluso pérdidas humanas.

La empresa reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades para garantizar un servicio eléctrico seguro y confiable, promoviendo soluciones temporales seguras mientras se avanza en la formalización de los asentamientos humanos.