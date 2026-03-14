Las intensas lluvias registradas en la zona han provocado la caída de postes de energía eléctrica en el centro poblado Hinton, ubicado en el distrito de Huarmaca, dentro de la provincia de Huancabamba, generando una situación de riesgo para los pobladores debido a la presencia de infraestructura eléctrica dañada.

Ante esta situación, cuadrillas técnicas de Enosa se desplazaron hasta el lugar para realizar labores de verificación y aislar el área comprometida, con el objetivo de prevenir posibles accidentes y salvaguardar la seguridad de la población. Sin embargo, las labores se desarrollan en condiciones complejas debido a que los accesos hacia el sector son limitados, producto de las lluvias y el estado de las vías, lo que dificulta el ingreso de personal y equipos para ejecutar trabajos de mayor intervención en la infraestructura eléctrica.

Pobladores del sector señalaron que la situación se ha visto agravada por las lluvias de los últimos días, las cuales habrían generado el debilitamiento del terreno y el posterior colapso de los postes.

Enosa informó que continuará evaluando las condiciones en la zona y coordinando las acciones necesarias para atender la emergencia, priorizando en todo momento la seguridad de la población y del personal técnico que se encuentra realizando las labores correspondientes.