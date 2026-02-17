Las fuertes precipitaciones registradas en la sierra de Piura provocaron el deslizamiento de tierra en la carretera Huarmaca con San Miguel de El Faique, en la provincia de Huancabamba, que casi termina sepultando una vivienda y a la familia.

El hecho se registró exactamente en el caserío de Tolingas, ubicado en el distrito de Huarmaca, donde los pobladores de la zona actuaron de inmediato para evitar que el huaico invada el predio, que es de material adobe y techo de calamina.

Los pobladores de la zona tuvieron que hacer una especie de canaleta, para evitar que el agua pluvial, debido a que las precipitaciones persisten en esta zona, se dirija hacia otra vía. Además, la vivienda fue cubierta con calaminas.

En tanto, limpiaron la zona para evitar se restrinja el pase peatonal ya que las lluvias continúan en esta parte de la sierra piurana. El pase vehicular se vio restringido.

Asimismo, los pobladores esperan la pronta intervención de las autoridades regional y municipal, con el envío de maquinaria pesada que permita habilitar el pase y restablecer el tránsito para los habitantes de los caseríos de la jurisdicción, entre ellos Tolingas, La Playa, Ramón Castilla, Tunas y otras localidades cercanas, que se vieron afectados por el derrumbe.

Mientras tanto, las precipitaciones también han generado el cierre de otras vías, como es el río Serrán, que su caudal viene aumentando ante las fuertes lluvias registradas la noche del domingo y desde la madrugada del lunes. Hasta ayer en la tarde, las lluvias en Huancabamba, Morropón y Ayabaca eran intensas.

La quebrada de Río Seco, en el distrito de Buenos Aires, provincia de Morropón, generó riesgos para los transportistas y transeúntes, ya que se encontraban con el nivel del caudal alto, por lo que recomendaron extremar precauciones, reducir la velocidad y evitar cruzar zonas con presencia de agua.