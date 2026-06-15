La selección de Uruguay debutará este lunes 15 de junio frente a Arabia Saudita por la primera jornada del Grupo H del Mundial 2026.

El encuentro aparece como uno de los más importantes de la fecha para las aspiraciones de ambos equipos, especialmente porque comparten grupo con España, considerada favorita para liderar la zona.

Por ello, sumar tres puntos en el estreno puede resultar decisivo en la lucha por uno de los boletos a los octavos de final.

¿A qué hora juega Arabia Saudita vs. Uruguay?

País Hora Perú 5:00 p.m. Colombia 5:00 p.m. Ecuador 5:00 p.m. Bolivia 6:00 p.m. Venezuela 6:00 p.m. Chile 6:00 p.m. Argentina 7:00 p.m. Uruguay 7:00 p.m. Arabia Saudita 1:00 a.m. (martes) España 12:00 a.m. (martes)

¿Dónde ver Arabia Saudita vs. Uruguay EN VIVO?

Según la programación difundida para Perú, el partido será transmitido por DSports.

Asimismo, los aficionados podrán seguir las incidencias mediante las plataformas digitales autorizadas por los operadores con derechos de emisión del Mundial 2026.

Uruguay quiere volver a pelear entre las grandes potencias

La Celeste llega al Mundial 2026 con la intención de recuperar protagonismo en la máxima competición del fútbol.

Uruguay es una de las selecciones con mayor tradición en la historia de los Mundiales. Además de sus títulos obtenidos en 1930 y 1950, el conjunto sudamericano ha protagonizado campañas memorables y suele ser un rival incómodo para cualquier potencia.

La actual generación combina jóvenes figuras con futbolistas experimentados y mantiene el sello histórico del fútbol uruguayo: intensidad, orden táctico y competitividad.

Para los charrúas, avanzar a octavos de final es el objetivo mínimo en una zona donde España aparece como principal favorito.

Arabia Saudita busca repetir sus sorpresas mundialistas

Arabia Saudita llega a la Copa del Mundo con el objetivo de consolidarse como una de las selecciones más fuertes de Asia.

El combinado saudí ganó notoriedad internacional tras sus destacadas actuaciones en los últimos torneos y por resultados históricos obtenidos frente a selecciones de primer nivel.

Su estilo de juego se caracteriza por la velocidad, la disciplina táctica y la intensidad física, factores que podrían complicar a Uruguay en el debut.

Los Halcones Verdes saben que un resultado positivo frente a la Celeste aumentaría considerablemente sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

El Grupo H promete una intensa pelea por la clasificación

Uruguay y Arabia Saudita integran el Grupo H junto a España y Cabo Verde.

En la previa, España y Uruguay aparecen como los candidatos para avanzar a octavos de final. Sin embargo, Arabia Saudita buscará romper los pronósticos y convertirse en una de las revelaciones del torneo.

Precisamente por esa razón, el duelo de este lunes podría marcar el rumbo de la clasificación desde la primera jornada.

Datos clave

Partido: Arabia Saudita vs. Uruguay.

Competencia: Mundial 2026.

Fecha: Lunes 15 de junio.

Hora en Perú: 5:00 p.m.

Grupo: H.

Transmisión: DSports.

Rivales del grupo: España y Cabo Verde.

Uruguay busca iniciar con victoria su camino mundialista.

Arabia Saudita apunta a sorprender en la fase de grupos.