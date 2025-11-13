La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y la del Callao anunciaron la suspensión de clases presenciales para este viernes 14 de noviembre en las instituciones educativas públicas y privadas que lo consideren necesario, debido al paro convocado por un sector del gremio transportista.

Así, las actividades escolares se desarrollarán únicamente de manera virtual.

El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó la medida mediante sus canales oficiales, señalando que busca garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo ante posibles afectaciones durante la jornada de protesta.

Cabe precisar que el paro delos transportistas responde a denuncias sobre el aumento de las extorsiones, cobro de cupos, amenazas y asesinatos, incluso bajo estado de emergencia.

Los gremios aseguran que las acciones del gobierno del presidente José Jerí resultan insuficientes y algunos colectivos del sector expresaron su apoyo a la marcha convocada por la denominada "Generación Z", que también busca visibilizar demandas vinculadas a la inseguridad.

Las autoridades educativas exhortaron a los colegios privados a evaluar la pertinencia de sumarse a la medida según sus condiciones operativas.

Asimismo, el Minedu pidió a las familias mantenerse atentas a los anuncios oficiales, recordando que las disposiciones pueden variar conforme evolucione el nivel de riesgo.