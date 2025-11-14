Un incendio se registró este jueves 13 de noviembre en un edificio ubicado en la cuadra seis del jirón Contralmirante Miguel Grau, en el distrito de Magdalena del Mar, donde las llamas se extendieron entre los pisos nueve y once.

Al menos ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos se constituyeron al lugar para atender la emergencia.

Además, personal policial cercó la zona para evitar el ingreso de personas y facilitar las labores de control.

El incendio fue catalogado como “código rojo”, una clasificación que indica una emergencia de gran magnitud con posibles riesgos de colapso estructural, presencia de víctimas o materiales altamente inflamables.

Las autoridades continúan trabajando para mitigar el fuego y evaluar los daños ocasionados.