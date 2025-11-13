El Ministerio del Interior informó este jueves la captura en Argentina de Deivi Junior Romero Ullilen, alias ‘Jorobado Deivi’, señalado como cabecilla de la organización criminal Los Compadres.

Su detención fue posible gracias a la coordinación entre las policías de Perú y Argentina, según detalló el sector en sus redes oficiales.

Las autoridades precisaron que el detenido tenía una alerta roja de Interpol , aunque no se especificó desde cuándo se encontraba en territorio argentino. Su organización es investigada por delitos como narcotráfico, extorsión y sicariato, especialmente contra empresas de la región La Libertad.

De acuerdo con la Policía Nacional, ‘Los Compadres’ también estaría integrada por Jimmy Larry Bazán Valderrama, alias ‘Chato’, y Henry Alexis Rojas Ruiz, alias ‘Gemelo’. Además, la agrupación tendría un brazo armado conformado por al menos siete personas, dedicado a ejecutar acciones violentas como parte de sus operaciones criminales.

Tras la captura del ‘Jorobado Deivi’, queda por determinar si será expulsado de Argentina o si las autoridades peruanas solicitarán un proceso formal de extradición para que responda ante la justicia en el país.