Víctor Hugo Rivera, alcalde de la provincia de Arequipa, es elegido responsable político de Alianza para el Progreso (APP) en la región, con miras a las Elecciones Generales del 2026.

“Su liderazgo, compromiso con el progreso y vocación de servicio fortalecerán el trabajo de nuestro partido en el sur del país”, en una publicación de la página de Facebook del partido político que lidera César Acuña.

Víctor Hugo Rivera se inscribió en agosto del 2024 al partido político de APP y en la página del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aparece que se afilió el 25 de junio del 2025.

Sin embargo, la autoridad edil anunció en la segunda semana de octubre que no participará en las Elecciones Generales del 2026 porque prefiere darle prioridad en terminar las obras en su gestión.